Fc Internazionale Atalanta BC, Coach Gasperini perde Scalvini? Ecco cosa traspare sulle sue condizioni

26 Feb 2024, 17:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Internazionale Atalanta, Mister Gasperini perde Scalvini? Ecco cosa filtra sulle condizioni del difensore dei bergamaschi in vista del match di mercoledì

In vista di Internazionale Atalanta, match di mercoledì del recupero del 21° turno di campionato, c’è preoccupazione tra le fila della Dea per le condizioni di Giorgio Scalvini. Il difensore centrale dei bergamaschi è uscito dal campo nel match di ieri a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, contro il Milan per un problema fisico.

Pubblicità

Per lui una contusione alla spalla, che verrà valutata martedì. Come riferisce l‘Eco di Bergamo, molto probabilmente Gasperini non rischierà il giocatore anche per via dei tanti impegni ravvicinati.

L’articolo Internazionale Atalanta, Mister Gasperini perde Scalvini? Ecco cosa filtra sulle sue condizioni proviene da Internazionale News 24.