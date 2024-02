Fc Internazionale Atalanta BC 4-0, Mister Inzaghi è infermabile: la classifica di Serie A aggiornata

00:47,29 Feb 2024, MILANELLO.

Inter Atalanta 4-0, Inzaghi è infermabile: la classifica di Serie A aggiornata dopo il recupero delle 20:45

L’Inter non si ferma e batte anche l’Atalanta con un sonoro 4-0. Decisive le reti di Darmian, Lautaro, Frattesi e Dimarco. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo tutti i recuperi.

Inter 69

Juventus 57

Diavolo Rossonero 53

Bologna 48

Atalanta 46

Roma 44

Lazio 40*

Fiorentina 41

Napoli 40

Torino 36

Monza 36

Genoa 33

Empoli 25

Lecce 24

Udinese 23

Frosinone 23

Sassuolo 20

Verona 20

Cagliari 20

Salernitana 13

