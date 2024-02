Fc Internazionale Atalanta, altri episodi: rigore e gol di Dimarco convalidati dal Var

23:17, 28 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Inter Atalanta, altri episodi: rigore e gol di Dimarco convalidati dal Var. Cosa è successo dopo la rete annullata a De Ketelaere

Dopo la rete annullata a De Ketelaere nel primo tempo di Inter Atalanta ci sono stati due episodi in rapida successione tra il 52′ e il 54”.

Il primo è stato il rigore concesso dal Var per il tocco di mano di Hateboer sul cross di Dumfries e una sospetta palla uscita dal campo. Dopo il tiro dagli 11 metri di Lautaro, parato da Carnesecchi, è stato Dimarco a ribattere in porta con l’esterno che sembrava essere già in area al momento della conclusione dell’argentino. Pure in questo caso sui social si sono scatenati i tifosi juventini…

