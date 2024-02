Fc Internazionale Atalanta 4-0: Mister Inzaghi ipoteca lo scudetto, la #Juve è meno 12

23:47, 28 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Inter Atalanta 4-0: Inzaghi ipoteca lo scudetto, la Juve è meno 12. In gol Darmian, Lautaro Martinez, Dimarco e Frattesi

L’Inter batte l’Atalanta 4-0 nel recupero della 21° giornata della Serie A e ipoteca lo scudetto volando mettendo la Juve seconda a meno 12 punti in classifica.

A decidere la partita sono stati i gol di Darmian (26′), Lautaro Martinez (45’+1′), Dimarco (54′) e Frattesi (71′). A 12 giornate dalla fine del campionato Inzaghi ora più che mai ha le mani su quello che sarebbe il primo scudetto della sua carriera.

