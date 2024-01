Fc Internazionale, arrivano dei complimenti inaspettati: di chi si tratta

Erick Thohir, l’ex presidente dell’Inter, ha inviato un messaggio di congratulazioni attraverso Twitter per la vittoria dei nerazzurri nella Supercoppa Italiana contro il Napoli.

Inter Milan won the Supercoppa after winning over Napoli in the final! Three years in a row for winning Supercoppa Italiana!

Congrats and Forza Inter!

—————

Inter Milan juara Supercoppa setelah menang atas Napoli di final! Tiga musim beruntun juara Supercoppa… pic.twitter.com/qYyuWdOnbd

— Erick Thohir (@erickthohir) January 23, 2024