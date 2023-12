Fc Internazionale, Arnautovic l’osservato speciale di Mister Inzaghi. E sul futuro…

Marko Arnautovic deve mettere nel motore minuti e far vedere di poter essere un buon rincalzo per l’Inter al posto della ThuLa

In questo senso la gara di questa sera contro il Bologna in Coppa Italia è importante per l’austriaco perché sarà l’osservato speciale di Inzaghi e della società. Sul mercato non è previsto nessun arrivo in attacco, ma è chiaro che servono risposte importanti da lui e da Sanchez, stasera assente per infortunio. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

