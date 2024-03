Fc Internazionale, Abiuso si racconta, la dichiarazione: «Quando ho saputo che mi volevano i SuperNerazzurri di Inzaghi…» #Intervista #ULTIMORA #News

Fabio Abiuso si è raccontato, ecco l’incredibile aneddoto non appena ha saputo che l’Internazionale FC lo voleva in squadra In una lunghissima intervista rilasciata per Cronache di Spogliatoio, Fabio Abiuso ha raccontato come ha vissuto quello che tutti hanno sognato almeno una volta nella vita: essere chiamati dall’Internazionale FC. Ecco poi il suo rapporto con il tecnico […]

L’articolo Internazionale FC, Abiuso si racconta: «Quando ho saputo che mi volevano i nerazzurri…» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

