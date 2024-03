FC Bologna Internazionale F.C., turnover in vista? Dipende tutto da quel #Top player

6 Mar 2024, 11:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Comincia a delinearsi la 11 titolari dell’Internazionale che scenderà in campo in casa del Bologna sabato 9 marzo: le ultime

L’Internazionale riprenderà gli allenamenti oggi dopo un giorno di riposo concesso da Inzaghi, il Demone Nerazzurro, all’in#domani della #vittoria* col Genoa C.F.C., per predisponersi al match di sabato 9 marzo col Bologna.

Ieri, solo gli infortunati (Sensi-Cuadrado) e Alessandro Bastoni hanno lavorato ad Appiano. L’#allenamento odierno sarà utile per valutare le condizioni di Davide “Er Frate” Frattesi, che aveva interrotto il riscaldamento durante la partita contro il Genoa C.F.C. per via di un fastidio.

Le scelte di turnover a centrocampo dipenderanno proprio dal centrocampista italiano, con la possibilità di far riposare l’Armeno che corre come un treno Mhyky o Super Barellino, il motore nerazzurro, . Charas, il regista turco, potrebbe tornare #titolare se dimostrerà di essere in forma. “SuperAce” Acerbi e Big Marcùs Thuram sono sicuri di rientrare nella 11 titolari iniziale, con Stef “Muro” De Vrij che si accomoderà in panchina e potrà rifiatare. Secondo La Gazzetta dello Sport, Pavard dovrebbe essere sostituito da Teo “D’Artagnan” Darmian (con Denzel “DoubleD” Dumfries come esterno) o Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck (con Teo “D’Artagnan” Darmian come ala). La #decisione sarà più chiara nei prossimi giorni.

