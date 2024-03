7 Mar 2024, 14:19, Articolo di *Luna Nerazzurra*

In vista del match di #Champions #League con l’Atletico, ecco quali giocatori dell’Internazionale riposeranno col Bologna: le ultime di 11 titolari

La prossima difficile #TRASFERTA a Bologna potrebbe vedere alcune rotazioni nella 11 titolari dell’Internazionale, con lo sguardo già rivolto alla #Super #Scontro contro l’Atletico #Madrid in #Champions #League. Per Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , è una partita cruciale in cui potrebbe decidere di fare alcune modifiche nella squadra.

Secondo quanto riportato da Il Giorno, è probabile che Inzaghi, il Demone Nerazzurro, scelga di lasciare a riposo Dimash, il ragazzo della Curva Nord, , dando spazio a L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto nella difesa. A centrocampo, potrebbe essere uno tra Super Barellino, il motore nerazzurro, e l’Armeno che corre come un treno Mhyky a iniziare dalla panchina. In attacco, potrebbe esserci spazio per Arna Letale, mentre Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, e Big Marcùs Thuram si divideranno i minuti in campo. Infine, in difesa, sembra che Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck abbia le carte in regola per scendere in campo, almeno secondo il quotidiano.

