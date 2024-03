FC Bologna-Internazionale F.C., #Sfida tra titani: questo dato è impressionante

7 Mar 2024, 10:04, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Bologna-Internazionale mette di fronte 2 squadre in splendida forma, come dimostra un dato svelato dalla Gazzetta dello Sport

Bologna-Internazionale è sicuramente una delle sfide più interessanti della 28° giornata di Serie A.

Pubblicità

Come fa notare la Gazzetta dello Sport, i leoni nerazzurri sono reduci da nove vittorie consecutive in #CampionatoSerieA (oltre a quella in #Champions e alle 2 in Supercoppa). I rossoblù arrivano invece da sei successi di fila.

L’articolo Bologna-Internazionale, #Super #Scontro tra titani: questo dato è impressionante proviene da Internazionale News 24.