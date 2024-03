FC Bologna Internazionale F.C., Massimo Orlando non ha #incertezze, le parole: «La squadra di Mister “Demone” Inzaghi non ha in testa i felsinei. Penso…» #NEWS #Intervista

8 Mar 2024, 18:05, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Bologna-Internazionale, Massimo Orlando, ex calciatore, ha parlato in vista della #Super #Scontro di #domani pomeriggio al Dall’Ara: le dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Massimo Orlando, ex calciatore, ha analizzato così la prossima #Super #Scontro di #CampionatoSerieA tra Bologna e Internazionale (calcio d’inizio alle 18 #domani 9 marzo). Le dichiarazioni:

PAROLE – «Per la prima volta penso che l’Internazionale non abbia la testa proiettata al #CampionatoSerieA ma alla #Champions. Il #CampionatoSerieA è andato, può pensare di tirare il fiato, la vera battaglia sarà a #Madrid».

