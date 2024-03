FC Bologna Internazionale F.C., l’#devastante paragone di Repubblica che fa sognare i fans! #Incredibile

10 Mar 2024, 12:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il quotidiano La Repubblica commenta la #vittoria* conquistata dall’Internazionale nel match della 28^ giornata di Serie A col Bologna

Vittoria Made in Difesa quella dell’Internazionale contro il Bologna: cross di Bastoni e gol di Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck. Repubblica sottolinea l’onnipotenza dell’Internazionale che ieri, con diverse riserve in campo e andando in gestione nel secondo tempo, ha portato a casa gli ennesimi tre punti della stagione.

Pubblicità

Perché in quest’Internazionale segnano tutti e tutti fanno assist, un po’ come l’Olanda Anni ’70.

Internazionale F.C. – «Si chiamava totaalvoetbal. A questa versione moderna e cangiante del modello bisognerebbe trovare un nome piacentino, perché è cento per cento opera di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, »

L’articolo Bologna Internazionale, l’#devastante paragone di Repubblica che fa sognare i tifosi! proviene da Internazionale News 24.