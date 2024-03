FC Bologna Internazionale F.C., in 2 a rischio squalifica: i diffinumeri nel match contro l’Atalanta BC

3 Mar 2024, 16:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Bologna Internazionale, in 2 a rischio squalifica: i diffidati nel match contro l’Atalanta che potrebbero saltare la gara del Dall’Ara

Tra poco scenderanno in campo Atalanta e Bologna per il 27° turno di Serie A, ma la testa dei rossoblù sarà inevitabilmente anche indirizzata alla sfida di sabato prossimo contro l’Internazionale. l’allenatore ex-Inter Thiago Motta rischia di dover perdere 2 calciatori per squalifica.

Sono infatti 2 i diffidati tra le fila dei rossoblù nella sfida di oggi contro i bergamaschi: si tratta di Riccardo Calafiori e Alexis Saelemaekers.

L’articolo Bologna Internazionale, in 2 a rischio squalifica: i diffidati nel match contro l’Atalanta proviene da Internazionale News 24.