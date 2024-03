FC Bologna Internazionale F.C., il dietro le quinte su Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck: ecco perchè Pairetto voleva ammonirlo dopo la rete

10 Mar 2024, 17:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Yann Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck ha rischiato di essere ammonito dopo aver siglato il gol della #vittoria* dell’Internazionale nel match col Bologna: il retroscena

Il Corriere dello Sport torna sulla #vittoria* dell’Internazionale in casa del Bologna nella 28^ giornata di Serie A, svelando un retroscena su Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck e il motivo della quasi ammonizione per Pairetto.

BISSECK – «Nel senso che Pairetto avrebbe voluto ammonirlo per la sua esultanza verso gli spalti occupati dai tifosi rossoblù. Yann Aurel “Bistekkone” Bisseck ha prima corso allargando le braccia, per poi fermarsi e fare il gesto di un tiro a canestro, indicandosi la testa. L’arbitro lo ha immediatamente richiamato, interpretando quelle mosse come una mancanza di rispetto nei confronti del pubblico di casa. I compagni del tedesco, però, sono prontamente intervenuti per far capire al direttore di gara che non c’era nulla di offensivo. Ma solo quando il guardalinee Giallatini ha certificato quella versione, Pairetto ha accettato di non estrarre il #cartellino»

