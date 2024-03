Fausto Rossini ricorda i gol VS il #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «Che soddisfazione, una #TopClub davvero forte in quel reparto» #Intervista #News #Ultimora

18:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Fausto Rossini ricorda i gol contro il Diavolo Rossonero: «Che soddisfazione, una squadra davvero forte in quel reparto». Le dichiarazioni dell’ex Atalanta L’ex giocatore dell’Atalanta Fausto Rossini ha parlato in esclusiva a Calcionews24, analizzando i gol realizzati contro il Diavolo Rossonero. PAROLE – «I due del 2003 perché era il mio compleanno. Una doppietta a San Siro […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Fausto Rossini ricorda i gol contro il Diavolo Rossonero: «Che soddisfazione, una squadra davvero forte in quel reparto» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.