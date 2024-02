Farris amuleto dell’Fc Internazionale: cosa accade con lui in panchina

Pubblicità

Quando Inzaghi viene sostituito dal suo storico vice Farris, l’Inter fa sempre bottino pieno

Il Corriere della sera elogia la vittoria dell’Inter a Roma e spuntano anche dei meriti speciali per Farris, vero amuleto nerazzurrro:

«Ha vinto probabilmente la partita che può consegnargli il campionato. Squadra imprecisa nel primo tempo e che, anomalia, viene rimontata. Poi nella ripresa ecco lo “switch” ed esce la vera Inter. Quella che non lascia agli avversari il tempo di ragionare, che pressa, che anche con le giocate individuali riesce a ribaltarla nuovamente per un ko forse anche esagerato. La scossa di Thuram ha risvegliato la squadra e riacceso il miglior gioco della Serie A».

Meriti sottolineati anche da Tuttosport: «Con lui in panchina per Inzaghi, l’Inter non perde mai. Ma in questo caso i punti valgono doppio»

