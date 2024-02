Farris a Fc Internazionale TV: «Nel primo tempo abbiamo commesso degli errori. Cosa ci siamo detti negli spogliatoi? Non ci sono segreti» #Intervista

Pubblicità

Massimiliano Farris ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match della 24^ giornata di Serie A tra Roma e Inter: le parole

Ecco le dichiarazioni di Massimiliano Farris al termine di Roma Inter, ai microfoni di Inter TV.

ROMA INTER – «Cosa ci siamo detti nello spogliatoio? Non ci sono grandi segreti. Nonostante fossimo partiti bene, la Roma è stata in grado di ribaltare la partita. Abbiamo commesso qualche errore, lo analizzeremo. Non siamo riusciti a imporre il gioco come volevamo. Abbiamo avuto una comunicazione con Inzaghi e corretto alcune cose. Lavoriamo quotidianamente con i ragazzi e loro sono spugne, che hanno voglia di apprendere. Ci stimolano a migliorare sul campo»

ROMA – «Abbiamo accettato di non dominare sempre? Magari è un insegnamento che viene dal passato. Abbiamo preso qualche gol negli anni passati. La squadra ha saputo ritrovare le distanze. La Roma è riuscita a metterci in difficoltà. Nonostante i numeri importantissimi abbiamo ancora tante squadre vicine. Mi preme sottolineare che questa partita è un bellissimo spot per il calcio italiano all’estero. La qualità e l’intensità sono salite, nel secondo tempo. Con la capacità di saper gestire i momenti. Stiamo inanellando una bella serie di vittorie, purtroppo non è ancora sufficiente».

GOL – «Acerbi-Bastoni in gol? Lautaro dipendente? Lui è il nostro capocannoniere, c’è Thuram, ci sono altri giocatori. Stiamo parlando di un grandissimo gruppo. Quando c’è un gol la panchina esplode. I ragazzi fuori gioiscono e quando entrano danno il loro contributo. Questo è ciò che ci aiuterà ad andare avanti»

