Farris a DAZN: «La Roma è cambiata e ha molta fiducia. Charas? Vuole migliorarsi ogni giorno» #Intervista

Massimiliano Farris, sulla panchina dell’Inter al posto dello squalificato Simone Inzaghi, ha parlato nel prepartita di Roma Inter

Massimiliano Farris, che sostituisce lo squalificato Inzaghi sulla panchina nerazzurra, parla così a DAZN prima di Roma Inter.

PARTITA – «Sembra che sia cambiata proprio la Roma. De Rossi ha riacceso il fuoco di una squadra, perché la tifoseria non lo ha mai perso, ed è in grande fiducia. Hanno fatto tre vittorie consecutive, sono tornati in zona Champions e ci darà filo da torcere»

CALHANOGLU – «Più che una sorpresa, è un calciatore che mette ogni giorno voglia di migliorarsi. Noi mettiamo nuove soluzioni, lui ci segue. Poi è ovvio che ci mette molto del suo»

