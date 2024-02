Fagioli allo stadio per Signora Juve Udinese: c’è anche lui in tribuna stasera – NEWS

Fagioli allo stadio per Juve Udinese: anche il centrocampista bianconero presente oggi in tribuna per il match

Nel giorno del suo 23esimo compleanno, Nicolò Fagioli ha scelto di trascorrere la serata al fianco della sua Juventus.

Il centrocampista, out fino alle ultime gare di questa stagione, è comunque presente in tribuna allo Stadium, dove è stato inquadrato nell’assistere al match contro l’Udinese.

