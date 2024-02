Fagioli all’evento “VS” il gioco d’azzardo di “Taxi 1729”: presente il giocatore bianconero – NEWS

18:32, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Nicolò Fagioli presente all’evento contro il gioco d’azzardo in collaborazione con “Taxi 1729”: ecco il VIDEO

(inviato a Torino) – Nuovo appuntamento per Nicolò Fagioli per il ciclo di incontri che il centrocampista della Juventus deve obbligatoriamente svolgere dopo la squalifica per il caso scommesse.

Fagioli all’evento sul gioco d’azzardo di Taxi 1729: le immagini del bianconero pic.twitter.com/oCEVB3nlqv — JuventusNews24.com (@junews24com) February 27, 2024

Un evento con il patrocinio della Regione Piemonte, organizzato in collabroazione con Taxi 1729 presso il Teatro Agnelli di Via Paolo Sarpi.

