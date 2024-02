Fabio Caressa: «Juve? Si è resa conto ora di essere inferiore all’Fc Internazionale» #NEWS #Intervista

Pubblicità

Fabio Caressa ha commentato il periodo negativo vissuto dalla Juventus dopo la sconfitta in campionato contro l’Inter

Fabio Caressa ha parlato della lotta scudetto tra Juventus e Inter sul proprio canale Youtube.

JUVENTUS – «Non si può fare un commento calcistico partendo dai presupposti, non è il nostro mestiere che è analizzare la realtà, non partire da dei preconcetti. Allegri out o in non mi interessa, quello che mi interessa è analizzare ciò che sta accadendo e quello che sta accadendo è che la Juventus ha avuto un calo sicuramente derivante dal fatto che per un attimo si è convinta di poter lottare con l’Inter e poi si è resa conto di essere inferiore. I numeri dicono che la Juventus fino ad all’ora aveva over performato, poi è veramente ozioso fermarsi a parlare ogni volta che c’è un risultato. Poi bisogna capire che il ruolo dell’allenatore ormai è doppio perché sono anche dirigenti di una squadra. Se Allegri raggiunge gli obiettivi che gli ha posto la società ha fatto quello che doveva fare, queste sono le analisi da fare non le cose estetiche che le aziende nemmeno si pongono».

