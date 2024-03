“Fabietto” Miretti super con l’Italia U21: sfiora il super gol dopo un tunnel – NEWS

21:48, 22 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

“Fabietto” Miretti super con l’Italia U21: sfiora il super gol dopo un tunnel. Grande giocata del centrocampista contro la Lettonia – VIDEO

“Fabietto” Miretti continua a stupire. Il centrocampista della Juve, schierato titolare da Mister Max Allegri nelle ultime partite a causa dell’emergenza nel reparto, ha confermato con la maglia dell’Italia U21 quanto di buono aveva mostrato recentemente.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

La pulizia nei movimenti, il tocco gentile, le carezze al pallone. Lo ribadisco, date un allenatore a questo fenomeno e si trasformerà in Iniesta prime. “QUANDO IL CAOS SARÀ VINTO, MIRETTI SARÀ INCORONATO RE”

pic.twitter.com/T0szkpCAXY — ALEX aka RUMORE (@Alex_Cruijff14) March 22, 2024

Il bianconero, nella partita di qualificazione ad Euro 2025 contro la Lettonia, ha prima ispirato l’azione del gol del vantaggio di Casadei al 32′. Poi, al 51′, ha sfiorato la rete personale con una giocata strepitosa sullo stretto con tanto di tunnel ad un avversario.

Pubblicità

The post “Fabietto” Miretti super con l’Italia U21: sfiora il super gol dopo un tunnel – VIDEO appeared first on Juventus News 24.