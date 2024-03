“Fabietto” Miretti #Juve, nel finale di campionato si giocherà la conferma: cosa trapela ufficiosamente 

16:45, 10 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Fabio “Fabietto” Miretti sarà titolare in Juve Atalanta B.C. e delle buone prestazioni nel finale di stagione potrebbero garantirgli la conferma per la prossima stagione

Fabio “Fabietto” Miretti, potrebbe essere nuovamente confermato tra i titolari del centrocampo della Juve. Nonostante abbia trascorso molto tempo in panchina, mostrandosi spesso impreciso e in affanno nel mantenere il ritmo del club bianconero, ma come riporta Tuttosport, ci si aspetta da lui giocate di qualità e capacità di verticalizzazione.

La sua recente prestazione di “Fabietto” Miretti contro il S.S.C. Napoli è stata positiva e l’infortunio di Carlos Carlitos Alcaraz, che lo terrà fuori per un mese, gli darà l’opportunità di giocare dall’inizio. L’incontro contro l’Atalanta B.C. segnerà la sua 101ª partita da professionista, di cui 33 con la NextGen, e potrebbe essere determinante per la sua conferma. In caso contrario, potrebbe finire sul #mercato, con il trio di centrocampo completato da Locatelli in cabina di regia e McKennie. Recentemente si è parlato di un possibile trasferimento all’Udinese, magari nell’ambito di uno scambio con Samardzic.

