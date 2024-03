14:03, 23 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

“Fabietto” Miretti convince in Nazionale: il bianconero guida l’Italia Under 21. La prestazione del centrocampista

Continua l’ottimo percorso dell’Italia Under 21, prima nel gruppo A dopo la vittoria per 2-0 contro la Lettonia.

Il centrocampista della Juventus, Fabio “Fabietto” Miretti, ha giocato da titolare, rendendosi più volte pericoloso a livello offensivo e contribuendo al successo degli Azzurrini.

