“Fabietto” Miretti “batte” Cavallo Pazzo Rabiot: Mister Max Allegri sceglie ancora il giovane per #Juve Genoa C.F.C.

17 Mar 2024

“Fabietto” Miretti “batte” Rabiot: Mister Max Allegri sceglie ancora il giovane per Juve Genoa. La decisione a centrocampo è ufficiale

Sarà “Fabietto” Miretti a giocare da mezzala sinistra nel centrocampo della Juve che dalle 12:30 affronterà il Genoa allo Stadium.

Il giovane centrocampista è stato scelto ancora una volta da Mister Max Allegri come titolare al posto di Rabiot che è appena rientrato dall’infortunio al dito del piede patito col Frosinone. Per “Fabietto” Miretti si tratta del terzo match disputato dall’inizio.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI #Juventus F.C. GENOA

