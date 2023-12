Fabiani analizza: «Con l’Fc Internazionale perso per disattenzione, lo spirito della Lazio…»

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, si è espresso così sulla prestazione dei biancocelesti contro l’Inter

Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale della Lazio, il ds Angelo Fabiani è tornato sulla prestazione offerta dalla squadra di Maurizio Sarri in campionato contro l’Inter.

LE PAROLE – «Credo che se lo spirito è quello mostrato con Atalanta e Torino o contro l’Inter, dove abbiamo perso per disattenzione, possiamo scalare posizioni in classifica anche perché poi sono ragazzi che somatizzano molto la sconfitta e basta vederli in volto. Quello che dispiace è registrare qualche voce fuori dal coro” ha detto tornando anche sulla gara contro i nerazzurri.

Oggi parliamo in termini negativi perché ci mancano quei 7 punti, ma noi abbiamo perso punti inconsapevolmente perché potevamo avere qualche punto più e essere in zona Champions. Dobbiamo ripartire dall’ottima prova contro l’Inter, venerdì abbiamo una prova in un campo ostico e dobbiamo scendere in campo come contro l’Inter con le stesse motivazioni».

