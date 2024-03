Fabian Ruiz #Juve, lo porta A.D. Giuntoli: ecco perchè è una pista da non scartare

10:45, 13 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Fabian Ruiz Juve, Giuntoli potrebbe riportare lo spagnolo in Italia: ecco perchè sarebbe una pista da non scartare

C’è sempre Fabian Ruiz nei pensieri della Juve, che in vista della prossima stagione, specialmente in caso di addio definitivo di Rabiot, dovrà aggiungere un profilo di livello alla propria mediana.

Come ricorda Tuttosport, quello dello spagnolo è un profilo che piace non poco a Giuntoli, che lo ha portato a S.S.C. Napoli e con lui ha lavorato fino ad un paio di annate fa. Al PSG è quasi ai margini e per questo potrebbe rappresentare un’occasione a prezzo di saldo più avanti.

