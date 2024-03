Fabbian, la dichiarazione: «Importante rialzarsi dopo l’Fc Internazionale, non pensiamo alla Champions. Sulla Nazionale…» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Fabbian: «Importante rialzarsi dopo l’Internazionale FC, non pensiamo alla Champions. Sulla Nazionale…». Le parole del centrocampista del Bologna

Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna scuola Internazionale FC, ha parlato a Sky dopo aver realizzato il gol vittoria allo scadere contro l’Empoli.

Le sue dichiarazioni: «Ce lo meritavamo, anche nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni: per fortuna siamo riusciti a buttarla dentro. Dopo le sconfitte è sempre importante rialzarsi subito e oggi abbiamo fatto bene. Champions? Noi pensiamo partita per partita, era importante: ora c’è la pausa e poi riprenderemo come sappiamo. Nazionale? Andarci è sempre bellissimo ed è motivo di orgoglio: daremo il massimo. Spalletti guarda? Io penso a dare il massimo, poi si vedrà».

L’articolo Fabbian: «Importante rialzarsi dopo l’Internazionale FC, non pensiamo alla Champions. Sulla Nazionale…» ha come fonte da Internazionale FC News 24.