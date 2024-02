Fabbian: «Il mio modello è quel top player dell’Fc Internazionale. Lavoro per raggiungere 10 gol» #Intervista

Fabbian: «Il mio modello è quel giocatore dell’Inter. Lavoro per raggiungere 10 gol». Parla il giocatore del Bologna

Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna cresciuto nell’Inter, ha parlato così a DAZN dopo il gol realizzato col Sassuolo.

CRESCITA – «Sto imparando tantissimo a posizionarmi col corpo, che è una cosa fondamentale che mi sta insegnando il mister. E cerco di adattarmi in ogni parte del campo perché è fondamentale in questa squadra, in cui non ci sono ruoli fissi ma ognuno gioca dove c’è bisogno».

10 GOL – «E’ un grande obiettivo, ci lavoro. Ci vorrà sicuramente tempo, ma cerco di aiutare sempre la squadra. Poi se arriva il gol è bene, altrimenti cerco di contribuire in un altro modo».

MODELLO – «A me piace molto Barella. Ho avuto il piacere di allenarmi con lui e vederlo da vicino, questo fa la differenza perché ti accorgi di quanto sono forti questi giocatori. Poi sono giovane e cerco di assorbire il più possibile, di imparare il più possibile».

Il giocatore ha poi aggiunto a Sky:

GUARDARE INTER-JUVE – «Ho una fidanzata però non so ancora i programmi per domani. A me piace il calcio quindi credo che la guarderò assieme a lei».

L’articolo Fabbian: «Il mio modello è quel giocatore dell’Inter. Lavoro per raggiungere 10 gol» proviene da Inter News 24.