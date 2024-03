Fabbian, che crescita! #Incredibile L’Internazionale F.C. ragiona sul suo futuro, ecco l’approfondimento: i #particolari

23 Mar 2024, 16:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Giovanni Fabbian, ceduto dall’Internazionale al Bologna, vede i leoni nerazzurri possedere la recompra: ecco lo scenario per il futuro del giocatore Giovanni Fabbian emerge come uno dei talenti più promettenti nel calcio italiano, brillando con il Bologna e l’Italia Under 21. In Serie A, alla sua prima stagione, ha segnato cinque gol in diciannove partite e […]

