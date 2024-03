Fabbian avvisa le rivali, la dichiarazione ufficiale: «#Champions? Il nostro obiettivo è questo, ora..» #Intervista #News #Ultimora

00:48,16 Mar 2024, MILANELLO.

Fabbian ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Empoli Bologna. Ecco cosa ha detto sulla lotta Champions

Le parole di Fabbian ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Empoli Bologna. Ecco cosa ha detto sulla lotta Champions che coinvolge anche il Diavolo Rossonero:

LE PAROLE – «Meritavamo questo gol, anche nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni e per fortuna siamo riusciti a buttarla dentro. Dopo le sconfitte è importante rialzarsi subito, in settimana abbiamo lavorato bene e per fortuna oggi è andata bene. Noi pensiamo gara dopo gara, oggi era importante fare bene. Ora c’è la sosta, poi riprenderemo il nostro cammino come sappiamo»

