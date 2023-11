Expo 2030: Roma esclusa, Riad trionfa con una vittoria schiacciante

Diffondi Informazione!

Il verdetto è giunto, e Roma è fuori dalla corsa per ospitare l’Expo 2030. Con soli 17 voti, la candidatura della Capitale italiana è stata superata da una vittoria schiacciante di Riad, che ha ottenuto 119 voti, mentre Busan si è piazzata seconda con 29 voti. La celebrazione saudita è esplosa a Issy-les-Moulineaux, dove l’entusiasmo arabo ha travolto ogni previsione.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha dichiarato che la sconfitta è stata amara: “È stata una brutta sconfitta, dobbiamo sportivamente accettarla”. Ha riconosciuto che la candidatura di Riad è stata una “vittoria schiacciante”, ma ha sottolineato che il progetto romano era comunque “bellissimo”.

L’ambasciatore Giampiero Massolo ha espresso il suo disappunto definendo la scelta come un trionfo del “metodo transazionale” a discapito di quello “transnazionale”. Ha avvertito dei rischi derivanti da una deriva mercantile nel processo decisionale delle candidature internazionali.

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha sottolineato la delusione per i risultati che sembrano indicare un consolidamento del consenso per Riad. Ha evidenziato che, nonostante la delusione, l’universalità di Roma non dipende esclusivamente da un’esposizione universale.

L’entrata della delegazione italiana al Palais des Congrès di Issy-les-Moulineaux è stata guidata dal sindaco Gualtieri, accompagnato da testimonial come Sabrina Impacciatore, Bebe Vio, e Trudy Stiler, moglie di Sting. Nonostante la delusione, le testimonial hanno lottato con cuore, enfatizzando l’importanza di Roma e dell’Italia.

Le reazioni in Italia non si sono fatte attendere. Il senatore Enrico Borghi di Italia Viva ha definito la sconfitta una “figuraccia galattica”, sottolineando l’irrilevanza manifestata dai soli 17 voti ottenuti. Carlo Calenda di Azione ha parlato di un’occasione persa per Roma e Expo, criticando la gestione della candidatura. Il presidente di Unindustria, Angelo Camilli, ha sottolineato la pressione commerciale esercitata dall’Arabia Saudita e l’assenza di coesione europea nel voto a favore di Roma.

La delusione è palpabile, ma la speranza è che il progetto possa comunque essere realizzato, portando benefici alla periferia di Roma e ottenendo il supporto necessario. La sconfitta, se da un lato è amara, potrebbe rappresentare un’occasione per riflettere e migliorare le strategie per le prossime candidature internazionali.