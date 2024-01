Exor, a rischio 400 milioni di ricavi: Philips crolla in Borsa. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti

La scorsa estate la holding della famiglia Agnelli-Elkann, proprietaria della Juventus, ha investito 2,6 miliardi di euro nella società olandese Philips per il 15% delle quote.

Nell’ultimo esercizio, però, il fatturato di Philips è stato di 18,16 miliardi, con una perdita di circa 465 milioni di dollari. Un momento tutt’altro che positivo, che anche Exor si trova a dover affrontare. A riferirlo è Il Giornale.

