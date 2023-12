Ex obiettivi Fc Internazionale, compie gli anni Alexis Mac Allister

Oggi è il compleanno di Alexis Mac Allister, centrocampista argentino, campione del Mondo ed ex obiettivi dell’Inter

Oggi Alexis Mac Allister, ex obiettivo dell’Inter, compie 25 anni. La scorsa vigilia di Natale, nei giorni immediatamente prima e in quelli successivi, era uno dei personaggi di cui si parlava di più sul pianeta calcio e, per estensione, sul pianeta tout-court.

Merito del trionfo dell’Argentina in Qatar, del contributo da lui offerto per la riuscita dell’impresa e di quanto stava capitando in Inghilterra. Segnatamente nel suo club, quel Brighton che noi conosciamo bene in quanto guidato da Roberto De Zerbi.

