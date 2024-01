Ex Fc Internazionale, solo spavento per Lazaro: «Per fortuna sto bene, avevo capito subito che…» #Intervista

Solo spavento per Valentino Lazaro, l’ex Inter ora al Torino ha parlato dopo la dura entrata rimediata da Mazzocchi col Napoli

Intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria contro il Napoli. L’esterno del Torino Valentino Lazaro ha parlato così del brutto intervento in scivolata ricevuto da Mazzocchi costato l’espulsione al talento partenopeo. Ecco il commento dell’ex Inter.

INTERVENTO MAZZOCCHI – «Sapevo da subito che sarebbe stato cartellino rosso. Non dovrebbero esserci certe cose, fortunatamente io sto bene. Ricordo esattamente un anno fa che mi sono fatto male all’altro ginocchio con la Salernitana. Non voglio parlare di lui, sono solo contento per la vittoria».

RAPPORTO CON BELLANOVA – «Noi sulle fasce vogliamo creare tante occasioni per gli attaccanti, poi ci chiede anche di fare gol… Vedete che facciamo tanti cross, dobbiamo alzare il livello delle reti segnate perché ci difendiamo invece molto bene. Strano dirlo dopo aver segnato tre gol in casa, ma non tutte le partite sono andate così».

L’articolo Ex Inter, solo spavento per Lazaro: «Per fortuna sto bene, avevo capito subito che…» proviene da Inter News 24.