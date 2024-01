Ex AC Milan, Rijkaard è la pazza idea del Barcellona per il dopo Xavi: i dettagli

Xavi lascerà il Barcellona a fine stagione. Per sostituirlo Laporta pensa al clamoroso ritorno dell’ex Milan Rijkaard

Il Barcellona a fine stagione dovrà sostituire Xavi, che ha annunciato il suo addio alla panchina blaugrana. Secondo Radio Marca il presidente Laporta starebbe pensando ad una clamorosa idea:

sarebbe quella di riportare l’ex Milan Frank Rijkaard. L’olandese ha allenato la squadra catalana tra il 2003 e il 2008, vincendo la Champions League del 2006 e ponendo le basi al lavoro di Pep Guardiola

