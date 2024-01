Ex AC Milan, Rebic ai ferri corti col Besiktas? La clamorosa indiscrezione sul croato

Ex Milan, Ante Rebic ai ferri corti col Besiktas: il club turco sta pensando alla rescissione del contratto del classe ’93

Come riportato dal portale turco Sporx, Ante Rebic, ex Milan, è ai ferri corti col Besiktas.

Il tecnico Fernando Santos non sta apprezzando il comportamento dell’esterno nelle ultime settimane tanto che il club turco sta pensando alla rescissione del contratto in scadenza nel 2025.

