Ex AC Milan, futuro in King’s League per Musacchio, ecco dove giocherà

Deciso il futuro dell’ex Milan, Mateo Musacchio. Il difensore giocherà in King’s League, ecco in quale squadra

Arrivo di un certo peso nel parco giocatori della King’s League, la competizione di calcio a 7 ideata dall’ex calciatore del Barcellona Gerard Piqué e dallo streamer Ibai Llanos:

come riportato da Calciomercato.com il Kunisports, la squadra del Kun Aguero, ha infatti annunciato l’arrivo del difensore ex Milan e Lazio Mateo Musacchio. Il 33enne è pronto a far valere la sua esperienza

