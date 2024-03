Espulsione Pellegrini, Marelli critica: «L’arbitro doveva interrompere il gioco! Ecco cos’è successo»

00:47,2 Mar 2024, MILANELLO.

Espulsione Pellegrini, Marelli critica: «L’arbitro doveva interrompere il gioco». Le dichiarazioni sull’episodio di Lazio Diavolo Rossonero

Luca Marelli ha parlato a Dazn dell’espulsione di Pellegrini dopo Lazio Diavolo Rossonero.

ESPULSIONE PELLEGRINI – «Doveva intervenire il quarto ufficiale Sacchi che doveva controllare questa tipologia di interventi. La decisione corretta era interrompere il gioco per un contatto sul volto di Castellanos».

