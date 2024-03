10:48,2 Mar 2024, MILANELLO.

Espulsione Pellegrini: laziale ingenuo, ma Di Bello poteva evitare tutto. Come funziona in questi casi: l’analisi del Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola è ritornato sull’azione che ha portato all’espulsione di Luca Pellegrini in Lazio-Diavolo Rossonero. Al 57′ Bennacer prende il pallone di testa e cadendo colpisce Castellanos con una manata (fallo netto).

L’azione prosegue e Pellegrini si ferma, convinto che pure Pulisic abbia capito. Ma il laziale commette un errore ingenuo: quando il milanista scappa via, lui lo trattiene e prende il secondo giallo. Un caso che Di Bello avrebbe potuto evitare fermando il gioco.

