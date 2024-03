10:47,2 Mar 2024, MILANELLO.

Espulsione Guendouzi: caos totale nel finale della sfida dell’Olimpico, Di Bello sbaglia anche qui! Il motivo

Tra gli episodi da moviola della sfida andata in scena all’Olimpico ieri sera tra Lazio e Diavolo Rossonero c’è anche il cartellino rosso che l’arbitro Di Bello ha sventolato all’indirizzo di Guendouzi nelle battute finali.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Una decisione che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, sa molto di non lettura da parte del direttore di gara, che a quel punto della serata era già in balia degli eventi.

Pubblicità

The post Espulsione Guendouzi: caos totale nel finale, Di Bello sbaglia anche qui! Il motivo appeared first on Diavolo Rossonero News 24.