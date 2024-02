Esordio Pellegrino con la Salernitana: come ha giocato il rossonero VS il Torino

Esordio Pellegrino con la Salernitana: come ha giocato il rossonero in prestito contro il Torino. La prestazione

Esordio con la Salernitana per il difensore rossonero in prestito Marco Pellegrino.

Il giocatore è entrato al minuto 62 contro il Torino sostituendo Jerome Boateng e mantenendo la rete inviolata della propria squadra. Il rossonero ha giocato l’ultimo match con il Milan Primavera dopo essere rientrato dall’infortunio.

The post Esordio Pellegrino con la Salernitana: come ha giocato il rossonero contro il Torino appeared first on Milan News 24.