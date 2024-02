Esordio Alcaraz in Serie A: primi minuti per lui nel finale di Fc Internazionale Signora Juve

Esordio Alcaraz in Serie A: primi minuti in bianconero per il giovane centrocampista argentino nel finale di gara di Inter Juve

C’è spazio anche per Carlos Alcaraz nel finale di partita di Inter Juve, con i bianconeri sotto nel risultato per 1-0.

Primi minuti in Serie A per il giocatore argentino, arrivato in quel di Torino nel corso dell’ultima sessione di mercato. Gli ha fatto spazio McKennie.

