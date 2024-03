Esonero Mister Stefano Pioli, tra tanti dubbi c’è una certezza nel prossimo #futuro del tecnico: gli aggiornamenti

11:48,3 Mar 2024, MILANELLO.

Esonero Coach Pioli, tra tanti dubbi c’è una certezza nel prossimo #futuro del tecnico rossonero: gli aggiornamenti sulla panchina

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha parlato, tra le altre cose, anche del prossimo #futuro di Stefano Coach Pioli. C’è una prima certezza per quanto riguarda l’Mister rossonero.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Nonostante i vertici stiano già riflettendo sul possibile sostituto del tecnico, le somme si tireranno solo fra tre mesi. Se il primo dei cambiamenti evocati da Cardinale investirà la panchina, succederà soltanto a bocce ferme: un cambio in corsa, infatti, non è nei piani del #club.

Pubblicità

The post Esonero Coach Pioli, tra tanti dubbi c’è una certezza nel prossimo #futuro del tecnico: gli aggiornamenti appeared first on Diavolo Rossonero News 24.