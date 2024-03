Esonero Mister Stefano Pioli, società chiara col tecnico: ha una sola strada per salvare la panchina

11:47,4 Mar 2024, MILANELLO.

Esonero Coach Pioli, società chiara col tecnico: ha una sola strada per salvare la panchina e continuare per un altro anno

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è tornata a parlare del prossimo #futuro di Stefano Coach Pioli, tra gli argomenti più scottanti in casa dei Diavoli Rossoneri. Tutto o quasi dipenderà dal percorso europeo del Diavolo.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Secondo quanto si apprende, infatti, a Coach Pioli sarebbe rimasta soltanto la vittoria in UEFA #Europa League per guadagnarsi la conferma per l’ultimo anno di contratto, oltre ovviamente a un piazzamento Champions imprescindibile. Ogni altro scenario metterebbe a rischio la sua permanenza.

Pubblicità

The post Esonero Coach Pioli, società chiara col tecnico: ha una sola strada per salvare la panchina appeared first on Diavolo Rossonero News 24.