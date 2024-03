Esonero Mister Stefano Pioli, società chiara col tecnico: deve centrare questi obiettivi per la conferma

09:46,11 Mar 2024, MILANELLO.

Esonero Coach Pioli, società chiara col tecnico: deve centrare questi obiettivi per la conferma sulla panchina dei Diavoli Rossoneri

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo #futuro di Stefano Coach Pioli, legato al Diavolo Rossonero da un contatto fino a giugno 2025 ma che è tutt’altro che sicuro di una conferma anche per la prossima #campionato.

La società è stata chiara col tecnico: il piazzamento in campionato con l’Inter a distanza siderale non può bastare, sul suo prossimo #futuro influirà il cammino in UEFA #Europa League. La proprietà deciderà a maggio ma Coach Pioli sa bene che tutto passerà da quest’ultima fetta di #campionato.

