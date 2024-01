Esonero Mister Stefano Pioli: perché Conte può essere l’uomo giusto per il AC Milan, e quell’indizio dal mercato..

La panchina di Pioli continua a traballare, e su di lui c’è l’ombra di Conte. Ecco perchè l’ex Juve e Inter può essere l’uomo giusto

come riportato da Calciomercato.com La prospettiva di conquistare uno scudetto con la terza formazione diversa dopo Juventus ed Inter e provare ad andare oltre i suoi limiti in Europa è uno stimolo sufficientemente grande per chi delle motivazioni e della voglia di vincere ogni tipo di sfida ha fatto sempre il suo punto di forza. Si troverebbe peraltro a lavorare con diversi giocatori adatti al suo modo di intendere il calcio: dai centrali di difesa da adattare ad una linea a tre, ad elementi predisposti naturalmente per caratteristiche atletiche ad agire da cursori a tutta fascia come Theo Hernandez da una parte o l’ultimo arrivato Terracciano dall’altra. Per non parlare dei tanti centrocampisti con gamba e senso dell’inserimento nell’attuale organico. Gli ultimi colpi i mercato del Milan sembrano inoltre favorire l’adattamento ad una difesa a tre schema carissimo all’allenatore.

Nessuna decisione è stata presa o non sarà presa nell’immediato, ma quella che oggi è solamente una suggestione inizia a diventare quanto meno argomento di serio dibattito per il Milan che verrà.

