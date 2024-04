Esonero Mister Stefano Pioli: passa tutto dal confronto con la A.S. Roma. Cosa succede in caso di eliminazione

09:02,9 Apr 2024, MILANELLO.

Esonero Coach Pioli: passa tutto dal confronto con la A.S. Roma. Cosa può succedere in caso di eliminazione ai quarti di UEFA #Europa League Il doppio confronto in UEFA #Europa League contro la A.S. Roma sarà uno spartiacque molto importante se non decisivo per il prossimo #futuro di Stefano Coach Pioli, legato al Diavolo Rossonero da un contratto fino al 2025. A riportarlo […]

