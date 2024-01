Esonero Mister Stefano Pioli: la volontà di Ibra e quello stimolo di entrare nella storia del club, così Conte può allenare il AC Milan

Il futuro della panchina del Milan a fine stagione sembra segnato: esonero Pioli e arrivo di Conte. Gli indizi che lo rendono possibile

L’ambiente Milan è in fermento. I ‘rumors’ di calciomercato Milan si fanno sempre più insistenti: Antonio Conte in panchina, a partire dalla stagione 2024-2025, in sostituzione di Stefano Pioli, un matrimonio che s’ha da fare.

Il primo a volerlo sarebbe Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese avrebbe sondato la volontà dell’allenatore in prima persona, con più di una chiamata, ricevendo risposte di apertura totale.

Va sottolineato: far sì che tutti i tasselli vadano al posto giusto non è semplice. Le squadre che possono tentare Conte, dopo il periodo sabbatico per dedicarsi alla famiglia, non mancano e se in Italia la preferenza va ai rossoneri, davanti a Napoli e Roma, non è detto che il discorso valga in Europa con Liverpool e Barcellona su tutte, a caccia degli eredi di Klopp e Xavi.

C’è però più di un indizio che fa sperare i tifosi rossoneri. Il primo è legato alle mosse di mercato: tre colpi importanti, uno per ruolo, e la conferma dei big già presenti in squadra. Le strategie rossonere che portano ai nomi di Buongiorno – che sarebbe ideale in un’ipotetica difesa a tre al fianco di Tomori e Thiaw – e quello di Zirkzee o Sesko – più seconde che prime punte, ideali per affiancare Giroud – si sposano perfettamente con il 3-5-2 caro a Conte.

Se non bastasse c’è la storia del Milan a parlare da sé. I rossoneri non hanno mai vinto uno Scudetto – da Nereo Rocco in poi – con allenatori già vincenti altrove. Ha sempre ‘fabbricato in casa’ i suoi tecnici di successo. Con Conte potrebbe osare, poiché fuori dalla tradizione milanista. Uno stimolo in più per chi è sempre stato attratto dalle sfide e che ricalcherebbe le orme in Italia di predecessori come Zaccheroni e Trapattoni, allenando i rossoneri dopo averlo già fatto con Inter e Juve.

L’estate si avvicina, i rumors e le speranze aumentano, non resta che aspettare, i tifosi rossoneri incrociano le dita.

