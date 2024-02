Esonero Mister Stefano Pioli, il tecnico si gioca tutto domani! Non si esclude questo scenario: ULTIME

Esonero Pioli, il tecnico si gioca tutto domani a Rennes! In casa rossonera non si esclude questo scenario: ULTIME

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto in casa rossonera. Lo scivolone di Monza ha spostato l’attenzione quasi esclusivamente sull’Europa League, diventato il vero obiettivo per questo finale di stagione.

L’allenatore resta in sella al Milan fino alla fine della stagione, salvo ribaltamenti clamorosi al momento poco probabili – si legge sul quotidiano – e si gioca la permanenza in rossonero proprio con l’Europa League. È chiaro, dunque, che una clamorosa uscita dalla competizione cambierebbe tutte le carte sul tavolo.

